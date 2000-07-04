Раздел: Культура
В Нью-Йорке умер 90-летний создатель "Человека-паука"
Персонаж впервые появился на страницах комикса в 1961 году.
Один из создателей комиксов компании Marvel Comics художник Стив Дитко умер в возрасте 90 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Дитко был найден мертвым в своей квартире, по предварительным данным, он умер двумя днями ранее. Причина смерти не называется.
В 1961 году он совместно с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли создали персонажа Человека-паука, который впервые появился в 15-м номере "Удивительной фантазии".
Дитко полностью придумал образ персонажа — красно-синий костюм и способность "стрелять" паутиной. В 1963 году Дитко создал героя Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel.
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В 1966 году художник покинул Marvel Comics из-за разногласий со Стэном Ли. Они не общались на протяжении нескольких лет. Издание пишет, что причиной их конфликта могло стать то, что Ли не признавал большого вклада Дитко в создание Человека-паука и Доктора Стрэнджа.
Один из создателей комиксов компании Marvel Comics художник Стив Дитко умер в возрасте 90 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Дитко был найден мертвым в своей квартире, по предварительным данным, он умер двумя днями ранее. Причина смерти не называется.
В 1961 году он совместно с бывшим главным редактором Marvel Comics Стэном Ли создали персонажа Человека-паука, который впервые появился в 15-м номере "Удивительной фантазии".
Дитко полностью придумал образ персонажа — красно-синий костюм и способность "стрелять" паутиной. В 1963 году Дитко создал героя Доктора Стрэнджа, который также стал одним из главных персонажей вселенной Marvel.
Читайте также: Ким Кардашьян показала необычное архивное фото с сестрами
В 1966 году художник покинул Marvel Comics из-за разногласий со Стэном Ли. Они не общались на протяжении нескольких лет. Издание пишет, что причиной их конфликта могло стать то, что Ли не признавал большого вклада Дитко в создание Человека-паука и Доктора Стрэнджа.
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