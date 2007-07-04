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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем на Бали

Надя Дорофеева показала, как отдыхает с мужем на Бали
Фотографии певица выкладывает в своем Instagram.

Участница популярной украинской группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает вместе с мужем Владимиром Дантесом на Бали (Индонезия), поделилась очередной порцией откровенных фотографий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Таблоид.

На снимках звезда позирует в купальнике с тропическим принтом, обнимает супруга и гуляет пустым вечерним пляжем.

“Чтобы мне начать отдыхать на отдыхе – это целое дело. Первых дня три – я не могу расслабиться, все думаю о проектах, которые предстоят, о новых планах группы. И наверно только сегодня я начала думать о том, что пора бы позагорать и поесть”, – написала под фото Дорофеева.

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“Какая ты несчастная! Некогда поесть и позагорать”, “Надюша, у меня точ-точ такой же купальник, люблю тебя”, “Походу не одна я люблю хорошо поесть на отдыхе”, – пишут юзеры в комментариях.
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 Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Бали, отдых

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Сегодня, 15:28 » Автор: Алена Шимко
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