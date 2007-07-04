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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева сделала новую прическу

Надя Дорофеева сделала новую прическу
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала новый снимок в Instagram, на котором показалась в необычном виде.

Напомним, сейчас певица Надя Дорофеева находится в отпуске вместе со своим мужем и друзьями. Страну для незабываемого путешествия этим летом выбрали вместе, ею стала Индонезия. В своем Instagram супруги регулярно выкладывают новые снимки с отпуска, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сегодня певица решила напомнить поклонникам ее творчества о новой хите "EBOY". В своем Instagram певица сообщила, что их хит с Позитивом набрал 20 млн просмотров на YouTube, чему она безумно рада.

Снимок взят из клипа "Время и Стекло" - EBOY, там певица изобразила современную русалку.

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Отметим, голубой цвет волос Наде очень идет, возможно в этом цвете мы увидим артистку не раз. За пару часов снимок набрал больше сотни тысяч отметок "Нравится".
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 Теги: Надя Дорофеева, волосы, прическа

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Сегодня, 17:04 » Автор: Алена Шимко
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