Раздел: Культура
Юрий Горбунов закончил съемки нового фильма в Киеве
В Киеве завершились съемки комедии с Олегом Винником.
Олег Винник, Монатик и Потап — это только часть звездных героев нового фильма ведущего «1+1», актера, а теперь еще и продюсера Юрия Горбунова — «Скажене весілля». Съемки новой комедии почти закончены, пишет Хроника.инфо со ссылкой на plitkar.com.ua.
Участие в фильме станет первым появлением известного певца на большом киноэкране.
Продюсером картины стал известный украинский телеведущий Юрий Горбунов. Это его первый опыт работы в большом кино.
«Я рад, что наш проект пополнился еще одной звездой, — говорит Юрий Горбунов. — Признаюсь, привлечь к съемкам такого известного и востребованного артиста было непросто. Но Олегу была предложена такая роль, от которой трудно было отказаться».
Кстати, Юрий Горбунов пообещал, что в ближайшее время съемочная команда преподнесет еще несколько сюрпризов. Недавно стало известно, что cопродюсером «Скаженого Весілля» стал Алексей Потапенко (Потап). Он же является и музыкальным продюсером фильма.
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По сюжету директор районного краеведческого музея Василий Середюк узнает, что его дочь Катя, которая учится во Франции, выходит замуж за французского врача. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желанный европейский зять — афрофранцуз. Все силы Василий тратит на то, чтобы сорвать свадьбу. Режиссером фильма стал Влад Дикий.
Олег Винник, Монатик и Потап — это только часть звездных героев нового фильма ведущего «1+1», актера, а теперь еще и продюсера Юрия Горбунова — «Скажене весілля». Съемки новой комедии почти закончены, пишет Хроника.инфо со ссылкой на plitkar.com.ua.
Участие в фильме станет первым появлением известного певца на большом киноэкране.
Продюсером картины стал известный украинский телеведущий Юрий Горбунов. Это его первый опыт работы в большом кино.
«Я рад, что наш проект пополнился еще одной звездой, — говорит Юрий Горбунов. — Признаюсь, привлечь к съемкам такого известного и востребованного артиста было непросто. Но Олегу была предложена такая роль, от которой трудно было отказаться».
Кстати, Юрий Горбунов пообещал, что в ближайшее время съемочная команда преподнесет еще несколько сюрпризов. Недавно стало известно, что cопродюсером «Скаженого Весілля» стал Алексей Потапенко (Потап). Он же является и музыкальным продюсером фильма.
Читайте также: Юрий Горбунов поразил своей внешностью
По сюжету директор районного краеведческого музея Василий Середюк узнает, что его дочь Катя, которая учится во Франции, выходит замуж за французского врача. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желанный европейский зять — афрофранцуз. Все силы Василий тратит на то, чтобы сорвать свадьбу. Режиссером фильма стал Влад Дикий.
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