Раздел: Культура
Хайди Клум поделилась секретом красоты
45-летняя немецкая супермодель Хайди Клум имеет фигуру, которой могут позавидовать многие двадцатилетние девушки.
Звездная мама четверых детей сейчас встречается с 26-летним бойфрендом и выглядит рядом с ним как ровесница, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Конечно, поклонникам модели интересно узнать секреты ее красоты. Клум не стесняется демонстрировать свое тело. Недавно красавица украсила страницы юбилейного 25-го номера издания Ocean Drive Magazine. В беседе с журналистами Хайди рассказала:
«Я всегда питаюсь три раза в день, причем это не какая-нибудь горка листьев салата, а нормальные трапезы. Но в последний раз за день я ем в шесть вечера, вместе с моими детьми. И это очень мне помогает. Я не ем ни в восемь, ни в девять, потому, что знаю, как это обычно бывает: потом мне захочется пару бокалов вина, после чего будет уже пора ложиться спать. И калории от всего съеденного и выпитого осядут у меня на животе. А если я ем в шесть — у еды еще есть время до ночи усвоиться правильно!»
Кроме того, модель сторонник здорового питания и следит за порциями:
«Я стараюсь не есть слишком много за один раз. И предпочитаю готовить сама. Ведь если я ем в ресторане или заказываю еду «на вынос», я никогда не знаю, сколько и что именно они положили в свои блюда…»
Вот такие правила помогли красавице закрутить роман с музыкантом Томом Каулитцем.
Читайте также: 43-летняя Хайди Клум удивила фанатов своей фигурой
Не стоит забывать, что во много зависит от самой природы:
«Меня критиковали за то, что я слишком худая. Я всегда была стройной и в прессе писали, что я страдаю пищевыми расстройствами или попросту ничего не ем. Но это не так. Они размещали мои фото после беременности с огромной грудью рядом с фотографиями, где я выгляжу очень худой. Да, на некоторых снимках я выгляжу более округлой, но в целом у меня худощавое телосложение, поэтому я не вижу повода для критики – такое тело мне дано самой природой».
Звездная мама четверых детей сейчас встречается с 26-летним бойфрендом и выглядит рядом с ним как ровесница, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Конечно, поклонникам модели интересно узнать секреты ее красоты. Клум не стесняется демонстрировать свое тело. Недавно красавица украсила страницы юбилейного 25-го номера издания Ocean Drive Magazine. В беседе с журналистами Хайди рассказала:
«Я всегда питаюсь три раза в день, причем это не какая-нибудь горка листьев салата, а нормальные трапезы. Но в последний раз за день я ем в шесть вечера, вместе с моими детьми. И это очень мне помогает. Я не ем ни в восемь, ни в девять, потому, что знаю, как это обычно бывает: потом мне захочется пару бокалов вина, после чего будет уже пора ложиться спать. И калории от всего съеденного и выпитого осядут у меня на животе. А если я ем в шесть — у еды еще есть время до ночи усвоиться правильно!»
Кроме того, модель сторонник здорового питания и следит за порциями:
«Я стараюсь не есть слишком много за один раз. И предпочитаю готовить сама. Ведь если я ем в ресторане или заказываю еду «на вынос», я никогда не знаю, сколько и что именно они положили в свои блюда…»
Вот такие правила помогли красавице закрутить роман с музыкантом Томом Каулитцем.
Читайте также: 43-летняя Хайди Клум удивила фанатов своей фигурой
Не стоит забывать, что во много зависит от самой природы:
«Меня критиковали за то, что я слишком худая. Я всегда была стройной и в прессе писали, что я страдаю пищевыми расстройствами или попросту ничего не ем. Но это не так. Они размещали мои фото после беременности с огромной грудью рядом с фотографиями, где я выгляжу очень худой. Да, на некоторых снимках я выгляжу более округлой, но в целом у меня худощавое телосложение, поэтому я не вижу повода для критики – такое тело мне дано самой природой».
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