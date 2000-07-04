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Раздел: Культура  
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Известный британский певец отменил гастроли из-за тяжелой болезни

Известный британский певец отменил гастроли из-за тяжелой болезни Элвис Костелло рассказал о своем страшном диагнозе.

Известный британский певец Элвис Костелло на своей странице в Facebook сообщил, что врачи обнаружили у него рак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В связи с этим исполнителю пришлось отменить концерты, заключающее его тур по Европе.

По словам Элвиса Костелло шесть недель назад его лечащий врач сообщил ему, что выявленная у него агрессивная раковая опухоль маленьких размеров успешно удалена.

Стоит отметить, что музыкант перенес всего одну процедуру оперативного вмешательства. Медики посоветовали звезде сыграть в лотерею, так как удача ему сопутствует.

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На сцену Элвис Костелло, по совету врачей, сможет снова выйти не раньше чем через месяц после перенесенной операции. Сам музыкант надеется, что вернется к работе уже в октябре.
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 Теги: Элвис Костелло, рак

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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