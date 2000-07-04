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Раздел: Культура  
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Олег Винник рассказал о сложном периоде в жизни

Олег Винник рассказал о сложном периоде в жизниГода два-три он искал себя.

Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, какой период в своей жизни считает самым сложным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

По словам звезды, это тот период, когда он себя готовил к сольному творчеству после работы в мюзиклах.

Винник отметил, что это было сложно с профессиональной точки зрения, так как нужно было полностью переделать вокал.

«Сложно морально — нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально — нужно было записывать песни и жить на что-то», — рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу «Отдохни».

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«Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило», — добавил артист.
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 Теги: Олег Винник, период, жизнь

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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