Раздел: Культура
Олег Винник рассказал о сложном периоде в жизни
Года два-три он искал себя.
Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, какой период в своей жизни считает самым сложным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
По словам звезды, это тот период, когда он себя готовил к сольному творчеству после работы в мюзиклах.
Винник отметил, что это было сложно с профессиональной точки зрения, так как нужно было полностью переделать вокал.
«Сложно морально — нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально — нужно было записывать песни и жить на что-то», — рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу «Отдохни».
Читайте также: Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни. Видео
«Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило», — добавил артист.
Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, какой период в своей жизни считает самым сложным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
По словам звезды, это тот период, когда он себя готовил к сольному творчеству после работы в мюзиклах.
Винник отметил, что это было сложно с профессиональной точки зрения, так как нужно было полностью переделать вокал.
«Сложно морально — нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально — нужно было записывать песни и жить на что-то», — рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу «Отдохни».
Читайте также: Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни. Видео
«Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило», — добавил артист.
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