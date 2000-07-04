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Раздел: Культура  
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Анита Луценко поделилась правилами активности

В ее ежедневном рационе всегда найдется место для полезных продуктов.

Знаменитая украинская тренер и спортсменка Анита Луценко всегда делится в сети со своими поклонниками полезными публикациями о похудении и диетах. В одном недавних постов женщина рассказала о собственных 10 правилах здорового ежедневного питания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Анита Луценко призналась в Instagram, что несмотря на здоровый образ жизни иногда любит есть жареную и слишком калорийную пищу. Однако в ее ежедневном рационе всегда найдется место для полезных продуктов и спорта, который "заменяет" вредную пищу.

Предлагаем узнать, какие же 10 правил еды и активности придерживается Анита Луценко.

1. "90% здоровой пищи и 10% "вредностей" в день.

2. Основа рациона – это овощи! Их больше всего за день – от 500 г до 1 кг.

3. Много не холодной воды, утром – 300 мл.

4. Раз в неделю аутофагия, в среду.

5. Всегда завтракаю!

6. Обед всегда стараюсь сделать максимально плотным и питательным! Поэтому после обеда могу съесть торт для удовлетворения рецепторов в сладком. Но не заменяю никогда нормальную еду сладким!

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7. Живу на 5 этаже без лифта, не пользуюсь эскалатором, если это возможно.

8. Всегда чем-то занимаюсь: или "силовым", или танцами, или пробежкой, или йогой.

9. Я не считаю ккал, потому что для меня важнее размер порции – 350-450 г!

10. Стараюсь поесть до 20:00! Если ем после, то на весах всегда идет плюс".

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 Теги: Анита Луценко, активность

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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