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Раздел: Культура  
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Надя Дорофеева сфотографировалась в образе русалки

Надя Дорофеева сфотографировалась в образе русалки Солистка "Время и Стекло" радикально изменила цвет волос.

Участница популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Фото с "трансформацией" звезда запостила в Instagram. На фото Дорофеева предстала перед поклонниками на морском берегу в необычном образе и с яркими синими волосами.

Снимок оказался ни чем иным, как кадром из клипа на новый хит дуэта - "EBOY".

Таким незамысловатым образом певица просто решила напомнить поклонникам о своем творчестве и заодно сообщить, что она безумно рада тому, что их с Позитивом хит набрал 20 млн просмотров на YouTube.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни восхищались красотой солистки "Время и Cтекло", сравнивали Надю с русалкой и делали комплименты ее волосам.

Другие активно критиковали клип с песней и сомневались в подлинной популярности клипа.

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Как бы там ни было, негативные комментарии, ни в коей мере не омрачили отпуск звезды. Сейчас Надя Дорофеева находится на острове Бали с друзьями и мужем, а фото, сделанными в отпуске, она постоянно делится с фанами на своей страничке в соцсети.

Надя Дорофеева сфотографировалась в образе русалки
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 Теги: Надя Дорофеева, фото, русалка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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