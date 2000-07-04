Раздел: Культура
Надя Дорофеева сфотографировалась в образе русалки
Солистка "Время и Стекло" радикально изменила цвет волос.
Участница популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Фото с "трансформацией" звезда запостила в Instagram. На фото Дорофеева предстала перед поклонниками на морском берегу в необычном образе и с яркими синими волосами.
Снимок оказался ни чем иным, как кадром из клипа на новый хит дуэта - "EBOY".
Таким незамысловатым образом певица просто решила напомнить поклонникам о своем творчестве и заодно сообщить, что она безумно рада тому, что их с Позитивом хит набрал 20 млн просмотров на YouTube.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни восхищались красотой солистки "Время и Cтекло", сравнивали Надю с русалкой и делали комплименты ее волосам.
Другие активно критиковали клип с песней и сомневались в подлинной популярности клипа.
Читайте также: Надя Дорофеева порадовала еще одним пляжным фото
Как бы там ни было, негативные комментарии, ни в коей мере не омрачили отпуск звезды. Сейчас Надя Дорофеева находится на острове Бали с друзьями и мужем, а фото, сделанными в отпуске, она постоянно делится с фанами на своей страничке в соцсети.
Участница популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева радикально изменила цвет волос, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Фото с "трансформацией" звезда запостила в Instagram. На фото Дорофеева предстала перед поклонниками на морском берегу в необычном образе и с яркими синими волосами.
Снимок оказался ни чем иным, как кадром из клипа на новый хит дуэта - "EBOY".
Таким незамысловатым образом певица просто решила напомнить поклонникам о своем творчестве и заодно сообщить, что она безумно рада тому, что их с Позитивом хит набрал 20 млн просмотров на YouTube.
В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни восхищались красотой солистки "Время и Cтекло", сравнивали Надю с русалкой и делали комплименты ее волосам.
Другие активно критиковали клип с песней и сомневались в подлинной популярности клипа.
Читайте также: Надя Дорофеева порадовала еще одним пляжным фото
Как бы там ни было, негативные комментарии, ни в коей мере не омрачили отпуск звезды. Сейчас Надя Дорофеева находится на острове Бали с друзьями и мужем, а фото, сделанными в отпуске, она постоянно делится с фанами на своей страничке в соцсети.
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