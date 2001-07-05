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Меган Маркл очаровала элегантным платьем

Меган Маркл очаровала элегантным платьем Меган Маркл надела изысканное платье до колен.

В день крещения внука королевы Елизаветы II, принца Луи, в королевской часовне Сент-Джеймского дворца, в Лондоне собралось немало представителей королевской семьи. Среди них были и супруги герцоги Сассекские.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Очаровательная Меган Маркл и принц Гарри также прибыли на торжество в честь дня крещения принца Луи, – третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Они приехали в часовню вместе с принцем Чарльзом и Камиллой и с семьей принца Уильяма.

Для торжественного праздника Меган Маркл надела изысканное платье до колен оливкового цвета от Ralph Lauren и елегатную шляпку от Stephen Jones. Платье герцогини Сассекской было подчеркнуто пояском такого же цвета, рукава имели длину "три четверти", а вырез у шеи снова напомнил о ее фирменном стиле – декольте "лодочкой", которое визуально удлиняет шею Меган.

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Что касается головного убора, то он напоминал "шляпы-колесо", которые были популярны в середине прошлого века. Он был задет на правый бок и отличался прикрепленным бантом, созданным из вуали оливкового цвета. Свой образ Маркл завершила туфлями на каблуках и клатчем из замши такого же оливкового тона. В макияже герцогини сделали акцент на глаза и скулы, а прическа была собрана в сдержанную гульку.

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 Теги: Меган Маркл, платье

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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