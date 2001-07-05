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Эшли Грэм видели в соблазнительном бикини
Пышнотелая американская супермодель уже завоевала многомиллионную армию поклонников.
Тем не менее, сердце Эшли Грэм принадлежит единственному мужчине. Известно, что страстная брюнетка состоит в браке с кинорежиссером Джастином Эрвином на протяжении 8-и лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Тем не менее, манекенщица не оставляет места для фантазий. Ведь звезда подиумов регулярно делится откровенными снимками в социальных сетях. Однако выяснилось, что американка не стесняется собственных форм даже на пляже. Вчера чету знаменитостей застали во время их итальянских каникул.
Эшли Грэм позировала в оригинальном бикини розового цвета, актуальной соломенной шляпе и накидке с пестрым принтом. Примечательно, что 30-летняя супермодель и ее супруг остановились в люксовом отеле «Casta Diva». Тем не менее, по информации очевидцев, влюбленные не часто покидают номер. Очевидно, что знаменитости усиленно готовятся к прибавлению. Ведь ранее брюнетка сообщила о намерении стать матерью. Кстати, несмотря на аппетитные формы, Грэм не боится располнеть после родов.
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В одном из интервью американка заявила: «Я всегда буду такой, какая я есть. Но не достаточно лишь заявить о себе. Моя цель заключается в изменении мира, сознания людей. Не редко я участвую в показах, в качестве единственной манекенщицы «plus-size». Но понимаю, что в этот момент я представляю не только себя, но и всех полных женщин. Ведь красота не зависит от размера. У меня был агент, который регулярно говорил, что пора завязывать с шоколадом. Также он нередко называл меня толстой». Кстати, супруг манекенщицы полностью поддерживает начинания избранницы. Кроме того пара регулярно участвует в совместных фотосессиях, где Эшли не смущается позировать без одежды, а также в соблазнительных нарядах.
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