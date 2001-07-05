Раздел: Культура
Дженифер Лопес выставила напоказ стройные ноги
Фанаты певицы Дженнифер Лопес восторженно восприняли представление в Лас-Вегасе новой песни «Dinero» («Деньги»).
По мнению пользователей Интернет, Джей Ло стала еще более сексуальной и привлекательной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Фото 48-летней Дженнифер Лопес опубликовали западные СМИ после презентации новой песни артистки. Певица в прозрачных брюках продемонстрировала идеальную фигуру и прелести своих длинных ног.
Читайте также: Анита Луценко выставила напоказ стройные ноги
Изумило Сеть и состояние блестящей кожи звезды.
По мнению пользователей Интернет, Джей Ло стала еще более сексуальной и привлекательной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Фото 48-летней Дженнифер Лопес опубликовали западные СМИ после презентации новой песни артистки. Певица в прозрачных брюках продемонстрировала идеальную фигуру и прелести своих длинных ног.
Читайте также: Анита Луценко выставила напоказ стройные ноги
Изумило Сеть и состояние блестящей кожи звезды.
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