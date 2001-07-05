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Раздел: Культура  
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Дженифер Лопес выставила напоказ стройные ноги

Дженифер Лопес выставила напоказ стройные ногиФанаты певицы Дженнифер Лопес восторженно восприняли представление в Лас-Вегасе новой песни «Dinero» («Деньги»).

По мнению пользователей Интернет, Джей Ло стала еще более сексуальной и привлекательной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Фото 48-летней Дженнифер Лопес опубликовали западные СМИ после презентации новой песни артистки. Певица в прозрачных брюках продемонстрировала идеальную фигуру и прелести своих длинных ног.

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Изумило Сеть и состояние блестящей кожи звезды.
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 Теги: Дженифер Лопес, Джей Ло, ноги

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Сегодня, 13:18 » Автор: Алена Шимко
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