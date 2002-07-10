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Раздел: Культура  
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Люка Бессона вновь обвинили в интимном преступлении

Люка Бессона вновь обвинили в интимном преступлении
Представители режиссера уже сообщили, что он категорически отвергает новые обвинения в сексуальном насилии.

Французского режиссера Люка Бессона обвинила в сексуальных домогательствах еще одна женщина. Об этом пишет Hollywood Reporter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспонент.

Отмечается, что 49-летняя ассистент режиссера по подбору актеров заявила о домогательствах Бессона. Они якобы повторялись каждый раз, когда она ехала с Бессоном в лифте.

Кроме того, женщина утверждает, что режиссер якобы требовал от нее "сексуальные услуги".

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Напомним, в мае 27-летняя актриса обвинила Бессона в изнасиловании. Адвокат режиссера опроверг эти обвинения.
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 Теги: Люк Бессон, суд, скандал

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Сегодня, 12:06 » Автор: Алена Шимко
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