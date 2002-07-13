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Раздел: Культура  
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Джиджи Хадид позировала без косметики

Джиджи Хадид позировала без косметики 23-летняя модель показала Story в инстаграме без макияжа.

Супермодель Джиджи Хадид, которая недавно возобновила отношения с бывшим парнем, считается одной их самых успешных моделей мира, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В свои 23 года она покоряет новые вершины, при этом всегда выглядит безупречно.

А в Instagram Джиджи Хадид позволяет себе не всегда быть с макияжем и в красивом вечернем платье.

Недавно Джиджи Хадид показала своим подписчикам и поклонникам, как выглядит без макияжа.

Супермодель Хадид опубликовала Story, где позировала без косметики.

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Понравилась ли подписчикам Джиджи Хадид без макияжа – неизвестно. Но в таком виде ее как минимум видеть непривычно.

Джиджи Хадид позировала без косметики
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 Теги: Джиджи Хадид, макияж

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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