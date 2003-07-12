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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер обтянула пышные формы латексом

Кайли Дженнер обтянула пышные формы латексомОткровенная фотосессия светской львицы.

20-летняя звезда реалити Кайли Дженнер запостила в Instagram несколько пикантных снимков, снятых для рекламной кампании ее новых косметических продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Сегодня, 13 июля, в продажу поступает новая лимитированная коллекция Summer Collection x Kylie Cosmetics, которую звезда и рекламирует на своем лице.

На снимках у Дженнер-младшей насыщенный макияж глаз и губ, который выполнен как раз средствами из ее линейки.

Девушка запечатлена в блестящем фиолетовом купальнике лежа в огромном количестве бананов. Почему именно бананов, загадка, наверное, для эффектности кадра.

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А также запечатлена в топе, высоких красных чулках и латексном плаще сидящей на тумбе со своим именем.

Кайли Дженнер обтянула пышные формы латексом
Кайли Дженнер обтянула пышные формы латексом
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 Теги: Кайли Дженнер, латекс

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Сегодня, 17:52 » Автор: Анна Мартынова
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