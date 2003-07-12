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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк надела эффектный наряд от украинского дизайнера

Леся Никитюк надела эффектный наряд от украинского дизайнераНедавно Леся Никитюк призналась, что питает страстные чувства к дорогим брендовым аксессуарам.

Ведущая может потратить на сумку или ремень бешеные деньги, хотя делает это нечасто – примерно раз в год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Стоит признать, что не только аксессуары, но и дизайнерские наряды сидят на Лесе как влитые. Несколько дней назад ведущая побывала на светском мероприятии во Львове и для такого повода надела платье украинского бренда Jean Gritsfeldt.

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В мини-платье из серебристых и черных пайеток Леся Никитюк сверкала, словно голливудская звезда на красной дорожке. Браво!
Леся Никитюк надела эффектный наряд от украинского дизайнера
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 Теги: Леся Никитюк, украинский дизайнер

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Сегодня, 22:42 » Автор: Алена Шимко
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