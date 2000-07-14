Раздел: Культура
Владимир Зеленский стал "индийским самураем"
Руководитель студии «Квартал 95», которая сейчас снимает комедию «Я, ты, он, она» при поддержке Госкино, Владимир Зеленский показал один из своих образов в ленте.
На странице в Instagram Владимир поделился забавными фото, на которых предстает с короткими усиками, красной повязкой на голове и с катаной в руках, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
«Индийский самурай. Опасен лишь на фотографии», — прокомментировал фото актер.
Находчивые юзеры уже успели заметить, что в таком образе Зеленский напоминает кому-то Бориса Бурду, а кому-то Павла Зиброва. Кое-кто увидел сходство с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, пишет golos.ua.
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Кстати, в романтической комедии «Я, ты, он, она», кроме Зеленского, сыграют Надя Дорофеева, Евгений Кошевой и литовская актриса Агне Грудите.
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