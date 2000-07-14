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Раздел: Культура  
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Владимир Зеленский стал "индийским самураем"

Владимир Зеленский стал "индийским самураем"
Руководитель студии «Квартал 95», которая сейчас снимает комедию «Я, ты, он, она» при поддержке Госкино, Владимир Зеленский показал один из своих образов в ленте.

На странице в Instagram Владимир поделился забавными фото, на которых предстает с короткими усиками, красной повязкой на голове и с катаной в руках, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

«Индийский самурай. Опасен лишь на фотографии», — прокомментировал фото актер.

Находчивые юзеры уже успели заметить, что в таком образе Зеленский напоминает кому-то Бориса Бурду, а кому-то Павла Зиброва. Кое-кто увидел сходство с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром, пишет golos.ua.

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Кстати, в романтической комедии «Я, ты, он, она», кроме Зеленского, сыграют Надя Дорофеева, Евгений Кошевой и литовская актриса Агне Грудите.
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 Теги: Зеленский, съемки, фото, самурай

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Сегодня, 12:30 » Автор: Алена Шимко
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