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Раздел: Культура  
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Украинская певица кардинально изменила имидж

Украинская певица кардинально изменила имиджТоня осталась собой, а роль мужчины, которого она любит, выполнила бездушная камера.

В этой композиции Матвиенко соединила пение с народными оттенками и современный саунд. Сама звезда кардинально изменила имидж, представ в образе роковой брюнетки, которая переживает разрыв с мужчиной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Загадочный режиссер, имя которого исполнительница оставила в тайне, использовал интересную метафору — проиллюстрировал сложные отношения с помощью певицы и камеры.

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«Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал подобный вопрос. Есть ситуации, когда человек, который тебе не безразличен, ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: «Кто я для тебя?» — объясняет название песни Тоня Матвиенко.

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 Теги: Украинская певица, имидж

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Сегодня, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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