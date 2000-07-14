Раздел: Культура
Украинская певица кардинально изменила имидж
Тоня осталась собой, а роль мужчины, которого она любит, выполнила бездушная камера.
В этой композиции Матвиенко соединила пение с народными оттенками и современный саунд. Сама звезда кардинально изменила имидж, представ в образе роковой брюнетки, которая переживает разрыв с мужчиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Загадочный режиссер, имя которого исполнительница оставила в тайне, использовал интересную метафору — проиллюстрировал сложные отношения с помощью певицы и камеры.
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«Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал подобный вопрос. Есть ситуации, когда человек, который тебе не безразличен, ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: «Кто я для тебя?» — объясняет название песни Тоня Матвиенко.
В этой композиции Матвиенко соединила пение с народными оттенками и современный саунд. Сама звезда кардинально изменила имидж, представ в образе роковой брюнетки, которая переживает разрыв с мужчиной.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Загадочный режиссер, имя которого исполнительница оставила в тайне, использовал интересную метафору — проиллюстрировал сложные отношения с помощью певицы и камеры.
Читайте также: Анастасия Приходько кардинально изменила имидж
«Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал подобный вопрос. Есть ситуации, когда человек, который тебе не безразличен, ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: «Кто я для тебя?» — объясняет название песни Тоня Матвиенко.
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