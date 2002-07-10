» » Надя Дорофеева восхитила формами в купальнике
Раздел: Культура  
+1

Надя Дорофеева восхитила формами в купальнике

Надя Дорофеева восхитила формами в купальникеЭтим летом Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхала на Бали.

Звезда делилась захватывающими фотографиями природы острова, а также хвасталась стройной фигурой в ярких купальниках, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Сейчас певица группы "Время и Стекло" уже в Киеве, отнако продолжает восхищать красивыми формами в стильных аутфитах. В частности, Дорофеева примерила восхитительный слитный купальник, а свой пост в соцсети прокомментировала:

Читайте также: Надя Дорофеева восхитила новым селфи-снимком


"Киев - ты прекрасен . У тебя самая вкусная еда , самые эмоциональные люди и конечно самые красивые магазины ... ну вы понимаете о чем я, да ?)"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Надя Дорофеева, купальник, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:31 » Автор: Алена Шимко
     1535
     0

Похожие новости по теме

Надя Дорофеева поделилась семейным снимком с отдыха Надя Дорофеева поделилась семейным снимком с отдыха

Супруги сейчас отдыхают на Бали

Надя Дорофеева продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике Надя Дорофеева продемонстрировала стройную фигуру в стильном купальнике

Солистка "Время и стекло" отдыхает на Бали

Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами

Солистка "Время и Стекло" сфотографировалась в купальнике.

Надя Дорофеева шокировала новым образом Надя Дорофеева шокировала новым образом

Певица выступила в Мариуполе.

Надя Дорофеева восхитила новым селфи-снимком Надя Дорофеева восхитила новым селфи-снимком

Надя Дорофеева покорила ярким бьюти-образом

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх