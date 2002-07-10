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Раздел: Культура  
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Тина Кароль растрогала словами о покойном муже

Тина Кароль растрогала словами о покойном муже Тина Кароль до сих пор страдает от потери мужа.

Поклонники Тины Кароль поделились ее цитатой о потере мужа Евгения Огира, которую певица пережила в 2013 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Улыбающаяся и счастливая блондинка Тина Кароль до сих пор страдает от потери мужа. Со времени смерти Евгения Огира от рака прошло 5 лет, а артистка до сих пор со слезами вспоминает о нем.

Боль своей утраты она продемонстрировала и во время отбора участников проекта "Голос страны". В феврале 2018 года один из ее подопечных Андрей Рибарчук спел песню "Закрыли твои глаза", которая является очень чувственной. На просьбу Джамалы выполнить композицию в дуэте с молодым человеком Тина со слезами на глазах отказала.

Такие песни исполнять сложно. После них очень трудно просто вернуться в ту Тину, которая здесь сидит на этом кресле. В концерте она стоит во время пика. Я умираю после нее каждый раз. Умираю душой, ибо я всегда буду петь для одного,– призналась Тина Кароль.

Поклонники певицы в очередной раз подчеркнули боль от потери мужа Тины Кароль. Они процитировали ее комментарий, в котором артистка объясняла, почему заниматься карьерой для нее важно. По словам Тины, шум и гастроли помогают ей потушить скорбь и боль.

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"Сегодня тот день, когда я осознала, что все это время бегу от себя! И я подавляю этот страх, эту боль шумом аплодисментов, закулисным шумом. Я впервые могу сказать: "Глубина моей скорби – бесконечна". Я всегда буду "молодцом" для него. Всегда буду на высоте своих возможностей и выше. Я стесняюсь своих слез и уязвимости. Мне стыдно быть по-женски слабой. Как простить себе потерю? Я все еще жду тебя", – процитировали Тину Кароль ее сторонники.

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 Теги: Тина Кароль, муж, смерть

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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