Раздел: Культура
Adidas расширит линейку обуви из переработанного пластика
Многие подробности пока не раскрываются.
Компания Adidas намерена расширить сферу применения переработанного пластика. Ранее он использовался лишь в обуви флагманской линейки. Теперь же Adidas планирует полностью перейти на использование переработанного полиэстера при изготовлении обуви и одежды к 2024 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.siteua.org.
Пока что какие-либо подробности такого перехода на переработанный полиэстер не уточняются. На текущий момент около половины всех используемых компанией Adidas материалов приходится на полиэстер. Компания намерена подготовиться к такому шагу, чтобы он не оказал заметного влияния на маржу прибыли.
На текущий момент использование переработанного полиэстера обходится в производстве на 20% дороже по сравнению с новым изготовленным материалом. Учитывая масштабы производства Adidas, эти дополнительные расходы могут существенно повилять на финансовые результаты. Но компания надеется избежать заметного негативного влияния благодаря усовершенствованным техникам переработки, которые со временем позволят снизить затраты.
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Adidas – не единственная компания из отрасли производства одежды, стремящаяся перейти на использование переработанных материалов. Ранее бренд дизайнера Stella McCartney заявил о намерении полностью отказаться от нового нейлона к 2020 году.
Компания Adidas намерена расширить сферу применения переработанного пластика. Ранее он использовался лишь в обуви флагманской линейки. Теперь же Adidas планирует полностью перейти на использование переработанного полиэстера при изготовлении обуви и одежды к 2024 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.siteua.org.
Пока что какие-либо подробности такого перехода на переработанный полиэстер не уточняются. На текущий момент около половины всех используемых компанией Adidas материалов приходится на полиэстер. Компания намерена подготовиться к такому шагу, чтобы он не оказал заметного влияния на маржу прибыли.
На текущий момент использование переработанного полиэстера обходится в производстве на 20% дороже по сравнению с новым изготовленным материалом. Учитывая масштабы производства Adidas, эти дополнительные расходы могут существенно повилять на финансовые результаты. Но компания надеется избежать заметного негативного влияния благодаря усовершенствованным техникам переработки, которые со временем позволят снизить затраты.
Читайте также: Dongfeng расширит моторную линейку внедорожника AX7
Adidas – не единственная компания из отрасли производства одежды, стремящаяся перейти на использование переработанных материалов. Ранее бренд дизайнера Stella McCartney заявил о намерении полностью отказаться от нового нейлона к 2020 году.
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