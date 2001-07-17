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Мадонна показала свою африканскую "семью"

Мадонна показала свою африканскую "семью" Певица сфотографировалась с родственниками своих приёмных детей.

59-летняя исполнительница воспитывает 6-х детей. Но, несмотря на то, что старший сын Рокко проживает с отцом в Лондоне, а 21-летняя Лурдес Мария активно строит карьеру в Нью-Йорке, популярной блондинке удается собрать большую семью вместе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Многодетная мать похвасталась снимком на своей странице в социальной сети Инстаграм. Стало известно, что Мадонна прибыла в Малави, откуда родом ее приемные малыши. Для фотосессии исполнительница хита «Like A Prayer» предпочла надеть актуальную соломенную шляпу, рубашку с этническим орнаментом, а также юбку длины миди, украшенную крупными горизонтальными узорами.

Примечательно, что американка нередко посещает африканскую страну. Не секрет, что блондинка активно занимается благотворительностью на протяжении нескольких десятилетий. А с тех пор, как поп-дива стала приемной матерью, звезда сцены основала собственный фонд, который помогает развивать медицину и сферу образования в Малави. В рамках поездки Мадонна посетила школу, а также детскую больницу, которую построили благодаря пожертвованиям популярной блондинки.

Напомним, что Малави является одной из наиболее бедных стран континента. К счастью, исполнительница приобщает детей не только к жизни в Соединенных Штатах, но и разнообразным увлечениям. Например, поп-звезда не редко готовит вместе с малышами, занимается спортом, катается на велосипедах, ходит по магазинам, а также обучает игре на музыкальных инструментах.

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Всеми достижениями наследников блондинка активно делится в социальных сетях. Кроме того артистка призвала американцев к усыновлению детей из менее благополучных стран. Примечательно, что Анджелина Джоли и Брэд Питт, Шарлиз Терон, а также Сандра Буллок тоже являются опекунами приемных малышей.

Мадонна показала свою африканскую "семью"
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 Теги: Мадонна, семья, Африка

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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