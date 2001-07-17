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Раздел: Культура  
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"Орел и Решка" покидает один из ведущих

"Орел и Решка" покидает один из ведущихОдин из ведущих популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин покидает телепроект.

Об этом говорится на официальной странице шоу в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

"Вот так, как гром среди ясного неба и ледяным душем на наши головы свалилась эта новость", - отмечается в сообщении.

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Напарницей Антона по "Орлу и Решке. Перезагрузка" была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
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 Теги: Антон Птушкин, Орел и Решка

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Сегодня, 16:26 » Автор: Алена Шимко
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