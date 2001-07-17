"Орел и Решка" покидает один из ведущих

Один из ведущих популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Птушкин покидает телепроект.



Об этом говорится на официальной странице шоу в Instagram, пишет



"Вот так, как гром среди ясного неба и ледяным душем на наши головы свалилась эта новость", - отмечается в сообщении.



Читайте также: Названы имена новых ведущих "Орла и Решки"



Напарницей Антона по "Орлу и Решке. Перезагрузка" была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом говорится на официальной странице шоу в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Униан "Вот так, как гром среди ясного неба и ледяным душем на наши головы свалилась эта новость", - отмечается в сообщении.Напарницей Антона по "Орлу и Решке. Перезагрузка" была известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.



