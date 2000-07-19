Раздел: Культура
Кэтрин Зета-Джонс поразила нежным образом
Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте актрисы вместе с объявлением о разработке еще одной коллекции товаров для дома.
Поклонники буквально засыпали звезду комплиментами и назвали «самой красивой актрисой Голливуда», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В сентябре прошедшего года Кэтрин Зета-Джонс запустила свою первую коллекцию товаров для дома Casa Zeta Jones. Но не успела она распродаться, как Кэтрин Зета-Джонс поделилась новостью о том, что начала работу над новой линией товаров. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы на днях. Вслед за этим Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком в длинном розовом платье. Образ звезда дополнила естественным макияжем и просто распущенными волосами.
Читайте также: 46-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила роскошным образом
Фото привлекло больше внимания подписчиков, чем новость о новой коллекции. 48-летняя актриса просто поразила поклонников молодым и цветущим видом. Фанаты отметили, что Кэтрин Зета-Джонс на снимке выглядит вполовину моложе своего возраста, и назвали ее шикарной, прекрасной и великолепной.
Поклонники буквально засыпали звезду комплиментами и назвали «самой красивой актрисой Голливуда», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В сентябре прошедшего года Кэтрин Зета-Джонс запустила свою первую коллекцию товаров для дома Casa Zeta Jones. Но не успела она распродаться, как Кэтрин Зета-Джонс поделилась новостью о том, что начала работу над новой линией товаров. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы на днях. Вслед за этим Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком в длинном розовом платье. Образ звезда дополнила естественным макияжем и просто распущенными волосами.
Читайте также: 46-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила роскошным образом
Фото привлекло больше внимания подписчиков, чем новость о новой коллекции. 48-летняя актриса просто поразила поклонников молодым и цветущим видом. Фанаты отметили, что Кэтрин Зета-Джонс на снимке выглядит вполовину моложе своего возраста, и назвали ее шикарной, прекрасной и великолепной.
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