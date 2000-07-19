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Раздел: Культура  
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Кэтрин Зета-Джонс поразила нежным образом

Кэтрин Зета-Джонс поразила нежным образомСоответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте актрисы вместе с объявлением о разработке еще одной коллекции товаров для дома.

Поклонники буквально засыпали звезду комплиментами и назвали «самой красивой актрисой Голливуда», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В сентябре прошедшего года Кэтрин Зета-Джонс запустила свою первую коллекцию товаров для дома Casa Zeta Jones. Но не успела она распродаться, как Кэтрин Зета-Джонс поделилась новостью о том, что начала работу над новой линией товаров. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы на днях. Вслед за этим Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимком в длинном розовом платье. Образ звезда дополнила естественным макияжем и просто распущенными волосами.

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Фото привлекло больше внимания подписчиков, чем новость о новой коллекции. 48-летняя актриса просто поразила поклонников молодым и цветущим видом. Фанаты отметили, что Кэтрин Зета-Джонс на снимке выглядит вполовину моложе своего возраста, и назвали ее шикарной, прекрасной и великолепной.
Кэтрин Зета-Джонс поразила нежным образом
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 Теги: Кэтрин Зета-Джонс, платье

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Сегодня, 11:37 » Автор: Алена Шимко
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