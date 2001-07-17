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Раздел: Культура  
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Сестры Дженнер показали, насколько они схожи внешне

Сестры Дженнер показали, насколько они схожи внешнеОни выглядят вполне идентично.

Звездные героини реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Кайли и Кендалл Дженнер очаровали поклонников новыми совместными селфи. Сестры Ким Кардашян опубликовали фото на своих страницах в Instagram. Кендалл назвала Кайли "инопланетной сестрой".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

"Люблю тебя, моя сестренка", – прокомментировала фотографию Кайли.

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Многие поклонники отметили, что сейчас сестры Дженнер выглядят идентично. Отметим, что накануне Кайли Дженнер отказалась от использования филлеров и продемонстрировала уменьшенные губы.
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 Теги: Дженнер, Кардашьян, внешность

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Сегодня, 20:29 » Автор: Едгар Букмирза
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