Раздел: Культура
Сестры Дженнер показали, насколько они схожи внешне
Они выглядят вполне идентично.
Звездные героини реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Кайли и Кендалл Дженнер очаровали поклонников новыми совместными селфи. Сестры Ким Кардашян опубликовали фото на своих страницах в Instagram. Кендалл назвала Кайли "инопланетной сестрой".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Люблю тебя, моя сестренка", – прокомментировала фотографию Кайли.
Читайте также: Кендалл Дженнер начала встречаться с бывшим мужем своей сестры
Многие поклонники отметили, что сейчас сестры Дженнер выглядят идентично. Отметим, что накануне Кайли Дженнер отказалась от использования филлеров и продемонстрировала уменьшенные губы.
Звездные героини реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Кайли и Кендалл Дженнер очаровали поклонников новыми совместными селфи. Сестры Ким Кардашян опубликовали фото на своих страницах в Instagram. Кендалл назвала Кайли "инопланетной сестрой".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
"Люблю тебя, моя сестренка", – прокомментировала фотографию Кайли.
Читайте также: Кендалл Дженнер начала встречаться с бывшим мужем своей сестры
Многие поклонники отметили, что сейчас сестры Дженнер выглядят идентично. Отметим, что накануне Кайли Дженнер отказалась от использования филлеров и продемонстрировала уменьшенные губы.
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