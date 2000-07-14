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Раздел: Культура  
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Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в стильном наряде

Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в стильном нарядеПевица похвасталась обновкой.

Суперблондинка Оля Полякова опубликовала в Instagram фотоколлаж своего нового лука.

Певица соблазнительно позирует на снимках в серой майке, обтягивающей юбке-карандаше с бантами, которая подчеркнула ее упругую пятую точку, и стильных кроссовках Louis Vuitton, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Волнистая укладка и темные солнцезащитные очки дополнили ее образ.

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"То ли прическа новая, то ли юбка", - написала под фото Полякова.

Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в стильном наряде
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 Теги: Оля Полякова, стройная фигура

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Сегодня, 21:40 » Автор: Ирина Шевченко
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