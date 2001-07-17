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Раздел: Культура  
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Известный американский рэпер угодил за решетку

Известный американский рэпер угодил за решетку Offset могли арестовать за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции арестовали известного американского рэпера Кари Кендрелла Сефаса, известного под псевдонимом Offset, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

По данным американского таблоида, артиста могли арестовать за незаконное хранение огнестрельного оружия. Также отмечается, что Сефасу предъявлены обвинения по четырем пунктам, в том числе в хранении марихуаны.

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По словам очевидцев, полицейские остановили машину, в которой находился рэп-исполнитель, и в ходе проверки якобы обнаружили оружие.
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 Теги: Offset, арест

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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