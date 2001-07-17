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Рон Уизли из "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

Рон Уизли из "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости Актёр принял облик английского инспектора для съёмок в новом проекте.

Звезда серии фильмов «Гарри Поттер» британский 29-летний красавец Руперт Гринт кардинально изменил свою внешность, из-за чего многие фанаты попросту перестали узнавать его. Недавно в Сети появилась серия свежих снимков с Гринтом, на которых Руперт буквально сам не похож на себя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Поклонники увидели актёра, облачённого в старомодный костюм-тройку с бардовым галстуком и лакированными туфлями. Кроме того, на лице Руперта Гринта появились небольшие рыжие усы, а его шевелюра оказалась «зализанной» назад с помощью геля для волос.

Данный образ понадобился Гринту для съёмок в новом проекте, снимающемся в английском Брэдфорде. Руперту предстоит играть инспектора по имени Кром в телесериале, основанном на романе про Эркюля Пуаро Агаты Кристи. Новый сериал с Гринтом называется «Убийства по алфавиту».

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Заметим, из-за особенностей образа актёру пришлось набрать несколько килограммов, что не очень понравилось его многочисленным фанатам.

Рон Уизли из "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости
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 Теги: Руперт Гринт, фото

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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