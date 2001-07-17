Деми Ловато с головой «окунулась» в веселую жизнь

Знаменитую американскую певицу и актрису запечатлели в состоянии алкогольного опьянении.



Субботним утром в компании друзей она покидала ночной клуб Warwick в районе 2:30. Этот снимок наводит на мысль, что после шести лет правильного образа жизни она снова вернулась к старым привычкам, пишет



В прошлом месяце 25-летняя Деми Ловато выпустила новую композицию Sober, получившую за короткий срок широкую популярность, признавшись, что после шести лет «завязки» у нее произошел рецидив, в результате которого девушку снова потянула на алкоголь и наркотики.



Для похода в клуб певица выбрала повседневный наряд, состоящий из черных обтягивающих брюк и джинсового пиджака, дополнив комплект серебристыми босоножками на тонких шпильках и клатчем в тон. Кудрявые локоны и яркий вечерний макияж завершали образ сексуальной красотки.



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По словам инсайдеров, Деми Ловато с головой «окунулась» в веселую жизнь, оборвав связи с семьей, сотрудниками реабилитационного центра CAST и друзьями, которые не увлекаются алкоголем и наркотиками. Певица даже уволила своего преданного менеджера Фила Макинтайра, который долгое время работал с ней. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Субботним утром в компании друзей она покидала ночной клуб Warwick в районе 2:30. Этот снимок наводит на мысль, что после шести лет правильного образа жизни она снова вернулась к старым привычкам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно В прошлом месяце 25-летняя Деми Ловато выпустила новую композицию Sober, получившую за короткий срок широкую популярность, признавшись, что после шести лет «завязки» у нее произошел рецидив, в результате которого девушку снова потянула на алкоголь и наркотики.Для похода в клуб певица выбрала повседневный наряд, состоящий из черных обтягивающих брюк и джинсового пиджака, дополнив комплект серебристыми босоножками на тонких шпильках и клатчем в тон. Кудрявые локоны и яркий вечерний макияж завершали образ сексуальной красотки.По словам инсайдеров, Деми Ловато с головой «окунулась» в веселую жизнь, оборвав связи с семьей, сотрудниками реабилитационного центра CAST и друзьями, которые не увлекаются алкоголем и наркотиками. Певица даже уволила своего преданного менеджера Фила Макинтайра, который долгое время работал с ней.



