Раздел: Культура
Актриса из "50 оттенков серого" надела провальный наряд
Актрису сфотографировали на улице.
Звезда трилогии "50 оттенков серого" оконфузилась неудачным костюмом. Раньше знаменитость предпочитала не акцентировать внимание на своей женской сути, выбирая для прогулок треники и спортивные мастерки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако сейчас девушка решила показать, что она девушка, хоть попытка успехом не увенчалась. Эротический наряд Дакоты Джонсон лишил ее груди и любви фанатов, поскольку продемонстрировал излишне скромные прелести актрисы.
Как оказалось, для того, чтобы убедить поклонников в том, что она из Евиного племени, одной юбки и прозрачной блузки недостаточно. Ее костюм окрестили модным провалом, поскольку цветная миди и бельевой топ не сочетались между собой, особенно, когда из выреза выглянул кружевной бюстгальтер.
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Тенденция о сочетании несочетаемого Дакоту не спасла. Поскольку даже разномастные вещи должны иметь что-то общее. И даже откровенный топик не помог, поскольку продемонстрировал не секси-леди, а девушку с "плоским декольте".
Звезда трилогии "50 оттенков серого" оконфузилась неудачным костюмом. Раньше знаменитость предпочитала не акцентировать внимание на своей женской сути, выбирая для прогулок треники и спортивные мастерки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Однако сейчас девушка решила показать, что она девушка, хоть попытка успехом не увенчалась. Эротический наряд Дакоты Джонсон лишил ее груди и любви фанатов, поскольку продемонстрировал излишне скромные прелести актрисы.
Как оказалось, для того, чтобы убедить поклонников в том, что она из Евиного племени, одной юбки и прозрачной блузки недостаточно. Ее костюм окрестили модным провалом, поскольку цветная миди и бельевой топ не сочетались между собой, особенно, когда из выреза выглянул кружевной бюстгальтер.
Читайте также: Рон Уизли из "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости
Тенденция о сочетании несочетаемого Дакоту не спасла. Поскольку даже разномастные вещи должны иметь что-то общее. И даже откровенный топик не помог, поскольку продемонстрировал не секси-леди, а девушку с "плоским декольте".
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