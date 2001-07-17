Раздел: Культура
Стало известно, кого боится Меган Маркл
Новоиспеченная герцогиня Сассекская не знает, как общаться со своим отцом.
Кто бы мог подумать, что даже после свадьба отец Меган Маркл не оставит их с принцем Гарри в покое. 74-летний Томас продолжает усложнять жизнь своей дочери, давая публичные интервью за деньги, в которых рассказывает все подробности отношений Меган и Гарри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
По словам самого мужчины, он все это делает ради одного: чтобы наладить отношения с новой семьей. Однако в Кенсингтонском дворце так не считают.
"Меган так сильно расстроена из-за Томаса. Она не знает как общаться с ним, потому что боится, что он использует их общение в своих целях. Она живет в страхе, что он передаст их личный разговор прессе. Если он уже так много рассказал журналистам, то нет гарантии, что подобное не повторится", - говорит источник из Кенсингтонского дворца.
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"Ей, конечно, хочется поговорить с ним, но доверия нет. И не похоже, что оно восстановится", - добавил источник.
Кто бы мог подумать, что даже после свадьба отец Меган Маркл не оставит их с принцем Гарри в покое. 74-летний Томас продолжает усложнять жизнь своей дочери, давая публичные интервью за деньги, в которых рассказывает все подробности отношений Меган и Гарри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
По словам самого мужчины, он все это делает ради одного: чтобы наладить отношения с новой семьей. Однако в Кенсингтонском дворце так не считают.
"Меган так сильно расстроена из-за Томаса. Она не знает как общаться с ним, потому что боится, что он использует их общение в своих целях. Она живет в страхе, что он передаст их личный разговор прессе. Если он уже так много рассказал журналистам, то нет гарантии, что подобное не повторится", - говорит источник из Кенсингтонского дворца.
Читайте также: Ксения Собчак показала "накачанные" губы
"Ей, конечно, хочется поговорить с ним, но доверия нет. И не похоже, что оно восстановится", - добавил источник.
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