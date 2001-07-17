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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая показала, как отдыхает на пляже

Катя Осадчая показала, как отдыхает на пляжеТелеведущая Катерина Осадчая продолжает свой отдых у моря.

Знаменитость делится новыми захватывающими фотографиями на своей страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Очередной снимок в купальнике Осадчая прокомментировала следующим образом:

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"Море - заряд сил на весь рік
В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей."
Катя Осадчая показала, как отдыхает на пляже
Катя Осадчая показала, как отдыхает на пляже
Катя Осадчая показала, как отдыхает на пляже
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 Теги: Катя Осадчая, пляж

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Сегодня, 11:05 » Автор: Алена Шимко
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