Раздел: Культура
Катя Осадчая показала, как отдыхает на пляже
Телеведущая Катерина Осадчая продолжает свой отдых у моря.
Знаменитость делится новыми захватывающими фотографиями на своей страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Очередной снимок в купальнике Осадчая прокомментировала следующим образом:
Читайте также:Катя Осадчая показала, как отдыхает в горах
"Море - заряд сил на весь рік
В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей."
Знаменитость делится новыми захватывающими фотографиями на своей страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Очередной снимок в купальнике Осадчая прокомментировала следующим образом:
Читайте также:Катя Осадчая показала, как отдыхает в горах
"Море - заряд сил на весь рік
В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей."
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