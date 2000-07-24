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Раздел: Культура  
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Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией

Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией Известная звездная пара отправилась в совместных отпуск.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов улетели в теплые края и теперь активно постят фотографии с отпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Лето — прекрасное время, чтобы отвлечься от работы и отправиться в отпуск. Особенно, если это путешествие с семьей. Именно так поступили и Катя Осадчая с ее мужем Юрием Горбуновым, и теперь они активно публикуют фотографии с отдыха.

Куда именно пара улетела в отпуск, они не пишут, однако ясно одно — там тепло, солнечно и есть море. Что еще нужно для идеальных летних дней?

Судя по детским игрушкам, которые случайно попадают в кадр звездных родителей, поклонники пары предположили, что в путешествие они взяли и своего маленького сына Ивана. Что же, в таком случае, Кате и Юре точно некогда скучать!

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«Море — заряд сил на весь рік! В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей», — делится воспоминаниями Катя Осадчая.

Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией
Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией
Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией
Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией
Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией
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 Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, отпуск

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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