Раздел: Культура
Осадчая и Горбунов поделились пляжной фотосессией
Известная звездная пара отправилась в совместных отпуск.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов улетели в теплые края и теперь активно постят фотографии с отпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Лето — прекрасное время, чтобы отвлечься от работы и отправиться в отпуск. Особенно, если это путешествие с семьей. Именно так поступили и Катя Осадчая с ее мужем Юрием Горбуновым, и теперь они активно публикуют фотографии с отдыха.
Куда именно пара улетела в отпуск, они не пишут, однако ясно одно — там тепло, солнечно и есть море. Что еще нужно для идеальных летних дней?
Судя по детским игрушкам, которые случайно попадают в кадр звездных родителей, поклонники пары предположили, что в путешествие они взяли и своего маленького сына Ивана. Что же, в таком случае, Кате и Юре точно некогда скучать!
Читайте также: Ведущий шоу "Холостяк" показал свою семью на отдыхе
«Море — заряд сил на весь рік! В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей», — делится воспоминаниями Катя Осадчая.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов улетели в теплые края и теперь активно постят фотографии с отпуска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Лето — прекрасное время, чтобы отвлечься от работы и отправиться в отпуск. Особенно, если это путешествие с семьей. Именно так поступили и Катя Осадчая с ее мужем Юрием Горбуновым, и теперь они активно публикуют фотографии с отдыха.
Куда именно пара улетела в отпуск, они не пишут, однако ясно одно — там тепло, солнечно и есть море. Что еще нужно для идеальных летних дней?
Судя по детским игрушкам, которые случайно попадают в кадр звездных родителей, поклонники пары предположили, что в путешествие они взяли и своего маленького сына Ивана. Что же, в таком случае, Кате и Юре точно некогда скучать!
Читайте также: Ведущий шоу "Холостяк" показал свою семью на отдыхе
«Море — заряд сил на весь рік! В дитинстві нас с братом, не дивлячись ні на що, батьки намагалися вивезти з міста на всі три літні місяці. База відпочинку на річці під Черніговом, будиночки на морі під Одесою біля Татарбунар, відвідини родичів в Куп‘янську, а там річка і парне козяче молоко. В мене купа спогадів з наших сімейних літніх відпочинків, тепер намагаюсь, щоб вони були і в моїх дітей», — делится воспоминаниями Катя Осадчая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
414
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Оставьте свой комментарий