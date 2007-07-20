Раздел: Культура
Известная топ-модель поделилась секретом красоты
Ей пришлось бороться не только с физическими недостатками.
Известная австралийская топ-модель Эль Макферсон в новом интервью рассказала, как ей удалось сохранить отличный вид после 50-ти и с какими проблемами ей пришлось столкнуться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам 54-летней звезды, после уважаемого юбилея ей пришлось бороться не только с физическими недостатками, но и с внутренними проблемами.
"Я начала набирать вес в области бедер и талии, хотя со мной такого не случалось. Мои ноги стали выглядеть более массивными. Я чувствовала себя сонной, усталой, у меня не было вдохновения. И при этом, я не могла нормально выспаться", – призналась
Однако побороть все трудности ей помогла алкалиновая диета, которую ей посоветовали специалисты из Лондона. Звезда решила навсегда отказаться от употребления мясных продуктов, пшеницы и сахара. Первые положительные результаты уже ощущались через 2 недели.
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У меня исчезли пигментные пятна, которые, в моем случае, появились не от солнца, а в результате гликации. Моя кожа стала более упругой и сияющей. Я начала худеть, потому что в крови больше не было "скачков" уровня сахара. Мой обмен веществ улучшился, и я стала чувствовать себя более уравновешенно в эмоциональном плане,– поделилась счастливая Эль.
Известная австралийская топ-модель Эль Макферсон в новом интервью рассказала, как ей удалось сохранить отличный вид после 50-ти и с какими проблемами ей пришлось столкнуться.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По словам 54-летней звезды, после уважаемого юбилея ей пришлось бороться не только с физическими недостатками, но и с внутренними проблемами.
"Я начала набирать вес в области бедер и талии, хотя со мной такого не случалось. Мои ноги стали выглядеть более массивными. Я чувствовала себя сонной, усталой, у меня не было вдохновения. И при этом, я не могла нормально выспаться", – призналась
Однако побороть все трудности ей помогла алкалиновая диета, которую ей посоветовали специалисты из Лондона. Звезда решила навсегда отказаться от употребления мясных продуктов, пшеницы и сахара. Первые положительные результаты уже ощущались через 2 недели.
Читайте также: София Ротару поделилась секретом неувядающей красоты
У меня исчезли пигментные пятна, которые, в моем случае, появились не от солнца, а в результате гликации. Моя кожа стала более упругой и сияющей. Я начала худеть, потому что в крови больше не было "скачков" уровня сахара. Мой обмен веществ улучшился, и я стала чувствовать себя более уравновешенно в эмоциональном плане,– поделилась счастливая Эль.
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