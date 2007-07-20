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Раздел: Культура  
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В "Игре престолов" появятся новые персонажи

В "Игре престолов" появятся новые персонажиПервая серия восьмого сезона "Игры престолов" выйдет в 2019 году.

В продолжении культового сериала "Игра престолов" появятся новые персонажи. Директор по кастингу Нина Голд продолжает отбирать актеров, несмотря на то, что съемки финального сезона завершаются.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как ранее отмечалось, первая серия восьмого сезона "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Сценарий основан на неопубликованных частях "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина.

Вероятнее всего, пополнится семья Фреев – появятся сразу три новых персонажи.

Кроме того, ищут актеров на роли "девочки с Севера", "фермера с Севера", "моряка", "красавицы", "девочки из деревни", "наемника", "охранников" и "гладко выбритого мужчину, который горюет".

Напомним, что голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейнерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге.

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Мэйси Уильямс тоже попрощалась со съемками "Игры престолов" жутким снимком, на котором изображены запятнанные кровью кроссовки.
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 Теги: Игра Престолов, новые персонажи

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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