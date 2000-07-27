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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк похвасталась накачанным прессом

Ирина Шейк похвасталась накачанным прессомМодель показала пресс и получила сотни восторженных комментариев от поклонников

32-летняя знаменитая модель Ирина Шейк в очередной раз показала соблазнительную фигуру. На снимке, опубликованном в ее Instagram-аккаунте, она позирует в наборе от итальянского бренда нижнего белья Intimissimi, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Я в восторге от моего нового бра от Intimissimi", – прокомментировала фото модель.

В комментариях к фото Ирина получила сотни комплиментов в адрес ее подтянутой фигуры: "Вдохновляет!", "Замечательная", "Ты супер, очень красивая", "Фигура – мечта", "Прекрасно выглядите", "А я вообще-красивее этой женщины в жизни не видела".

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Напомним, Ирина Шейк показала горячее фото в купальнике. Как сообщила модель в подписи к фото, на ней одет белый слитный купальник из эксклюзивной коллекции от "ангела" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол "Tropic of C".

Ирина Шейк похвасталась накачанным прессом
Ирина Шейк похвасталась накачанным прессом
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 Теги: Ирина Шейк, пресс

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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