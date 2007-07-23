Раздел: Культура
Известная украинская певица похвасталась роскошными формами
Звезда презентовала новый клип.
На этот раз Злата Огневич в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются. Замечательное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J с США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.
Двое суток в начале июля продолжались съемки видео во главе с режиссером клипа Константином Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала над клипами "Танцевать" и "Do меня".
Летний саунд и заводные ритмы решили экранизировать там, где мало кто бывал, но это место по праву называют "украинскими Мальдивами".
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"Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и потому мой новый клип об Украине, которую вы еще не видели", – говорит Злата Огневич о премьере своего нового клипа DOLONI.
На этот раз Злата Огневич в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются. Замечательное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J с США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.
Двое суток в начале июля продолжались съемки видео во главе с режиссером клипа Константином Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала над клипами "Танцевать" и "Do меня".
Летний саунд и заводные ритмы решили экранизировать там, где мало кто бывал, но это место по праву называют "украинскими Мальдивами".
Читайте также: Экс-солистка "ВиаГры" взбудоражила фанатов откровенным снимком
"Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и потому мой новый клип об Украине, которую вы еще не видели", – говорит Злата Огневич о премьере своего нового клипа DOLONI.
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