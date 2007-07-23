Раздел: Культура
Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом
Певица надела роскошное платье синего цвета с глубоким декольте
Известная певица Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом на открытии популярного международного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в Баку. Соответствующие фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Каролина позирует в атласном платье в пол ярко-синего цвета, которое выгодно подчеркнуло все ее прелести фигуры.
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Фанаты певицы достойно оценили выбранный ею наряд. "ДИВА", "Цвет платья супер", "Шикарна!!! Воплощение женственности, гармонии и обаяния", "Аня, вы как всегда идеальна", "Какая вы шикарная! Не перестаю вами восхищаться", "Сколько красоты... Ваша укладка, платье! Слишком шикарная!", "Богиня", – написали поклонники в комментариях под снимком.
Известная певица Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом на открытии популярного международного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в Баку. Соответствующие фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Каролина позирует в атласном платье в пол ярко-синего цвета, которое выгодно подчеркнуло все ее прелести фигуры.
Читайте также: Ани Лорак восхитила нежным летним нарядом
Фанаты певицы достойно оценили выбранный ею наряд. "ДИВА", "Цвет платья супер", "Шикарна!!! Воплощение женственности, гармонии и обаяния", "Аня, вы как всегда идеальна", "Какая вы шикарная! Не перестаю вами восхищаться", "Сколько красоты... Ваша укладка, платье! Слишком шикарная!", "Богиня", – написали поклонники в комментариях под снимком.
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