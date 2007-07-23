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Раздел: Культура  
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Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом

Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом Певица надела роскошное платье синего цвета с глубоким декольте

Известная певица Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом на открытии популярного международного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в Баку. Соответствующие фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Каролина позирует в атласном платье в пол ярко-синего цвета, которое выгодно подчеркнуло все ее прелести фигуры.

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Фанаты певицы достойно оценили выбранный ею наряд. "ДИВА", "Цвет платья супер", "Шикарна!!! Воплощение женственности, гармонии и обаяния", "Аня, вы как всегда идеальна", "Какая вы шикарная! Не перестаю вами восхищаться", "Сколько красоты... Ваша укладка, платье! Слишком шикарная!", "Богиня", – написали поклонники в комментариях под снимком.

Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом
Ани Лорак восхитила фанатов шикарным нарядом
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 Теги: Ани Лорак, наряд

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Сегодня, 20:40 » Автор: Татьяна Ларина
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