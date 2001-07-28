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Раздел: Культура  
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Памела Андерсон поделилась интимными откровениями

Памела Андерсон поделилась интимными откровениями Актриса рассказала о своих предпочтениях и любовниках.

Звезда Голливуда Памела Андерсон откровенно рассказала о своем опыте группового секса. В частности, фотомодель заявила, что не любит групповой секс, так как ранее у нее был неудачный опыт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое", - заявила 51-летняя Андерсон в интервью.

Она также добавила, что все ее любовники как на подбор были ревнивцами. Один из них хотел немного разнообразить их сексуальную жизнь и попросил, чтобы Андерсон "была с другой женщиной, а он наблюдал".

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"Иногда это звучит соблазнительно", — призналась актриса, добавив, что ей не чужда романтика и она не признает секс без любви или "по-дружбе". Однако в полиаморные союзы актриса верит. Так, Андерсон встречала женщину, которая живет одновременно с мужем и любовником, при этом в семье выросли дети.
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 Теги: Памела Андерсон, откровения

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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