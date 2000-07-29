Раздел: Культура
Хайди Клум прокомментировала разницу в возрасте с бойфрендом
Томас Каулитц младше актрисы на 17 лет.
С марта этого года 45-летняя Хайди Клум встречается с 28-летним гитаристом мегапопулярной группы Tokio Hotel — Томасом Каулитцом. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, пара счастлива и не скрывает трепетные чувства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Однако не обходится и без критики. На все замечания по поводу возраста модель старается не реагировать. Об этом роскошная блондинка рассказала в новом интервью журналу InStyle.
В последнее время люди говорят о моем возрасте больше, чем обо мне. Мой бойфренд намного моложе меня, и многие удивляются этому. Откровенно говоря, только в этих случаях мне ставят в упрек мой возраст. Я вынуждена ответить всем: «Живите счастливо и не думайте о том, что люди говорят о вас, ведь стресс лишь увеличит количество морщин».
Напомним, впервые Хайди и Томаса сфотографировали в Лос-Анджелесе в середине марта, когда влюбленные покидали ресторан. Тогда в прессе впервые заговорили об их романе, но подтверждений не было, а через пару недель в объективы папарацци попали их поцелуи.
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Cлухи подтвердились: несмотря на разницу в возрасте, у них серьезные отношения.
С марта этого года 45-летняя Хайди Клум встречается с 28-летним гитаристом мегапопулярной группы Tokio Hotel — Томасом Каулитцом. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте, пара счастлива и не скрывает трепетные чувства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Однако не обходится и без критики. На все замечания по поводу возраста модель старается не реагировать. Об этом роскошная блондинка рассказала в новом интервью журналу InStyle.
В последнее время люди говорят о моем возрасте больше, чем обо мне. Мой бойфренд намного моложе меня, и многие удивляются этому. Откровенно говоря, только в этих случаях мне ставят в упрек мой возраст. Я вынуждена ответить всем: «Живите счастливо и не думайте о том, что люди говорят о вас, ведь стресс лишь увеличит количество морщин».
Напомним, впервые Хайди и Томаса сфотографировали в Лос-Анджелесе в середине марта, когда влюбленные покидали ресторан. Тогда в прессе впервые заговорили об их романе, но подтверждений не было, а через пару недель в объективы папарацци попали их поцелуи.
Читайте также: Юлия Высоцкая показала фотографию с супругом
Cлухи подтвердились: несмотря на разницу в возрасте, у них серьезные отношения.
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