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Раздел: Культура  
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Анастасия Приходько восхитила фанатов естественной красотой

Анастасия Приходько восхитила фанатов естественной красотойЗвезда сделала селфи без макияжа и укладки.

В Инстаграме Настя Приходько поделилась свеженьким селфи, на котором продемонстрировала естественную красоту, так как была в момент съемки не накрашена.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

Певица еще и сменила стиль своей прически и показала, как выглядит с челкой.

Подписала Анастасия свое фото так: «Сидишь такая на крыльце, в небо смотришь и думаешь! О тех вещах которые вслух нельзя говорить, за все свои 10 лет которые я провела на сцене разные были ситуации, и люди подлые встречались, крысы, гниды, лицемеры… Ну и так далее полон список таких животных! Вот пошёл 11 год, и все те же люди мне встречаются на пути! Только вот странное ощущение, раньше это были слезы, обиды обвинения всех и вся! А теперь я пришла к той мысли что только я во всем виновата! Порою сердце доброе нужно в жопу засунуть, доверие вообще убрать из жизненного ощущения, просят помощи отказать три раза! Не верить, не просить, не ждать! Забить на мнение окружающих, жить так как хочешь, не соответствовать тому что ждут от тебя, не быть стадом! Вот так я жила всю жизнь. А доброе сердце и душа вечно бороться с силой, и душа одержав победу вновь уныло проиграла! Дорогие друзья, все это очередная лирика перед трамплином, жить никого не учу! Но знать одно лишь надо! Без души я не могу! Так что вновь открываю объятия для моральных уродов! И сколько их ещё будет? Да х** его знает! Но без вас мне точно будет скучно!».

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В комментариях фолловеры украинской певицы поддержали ее и отметили, что она очень сильная, красивая и выдержит любые испытания.

Анастасия Приходько восхитила фанатов естественной красотой
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 Теги: Анастасия Приходько, без макияжа

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Сегодня, 10:11 » Автор: Ирина Шевченко
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