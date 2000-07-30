Супругу Андрея Малахова заподозрили в беременности

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Наталья Шкулева оказалась в постели с мужем и еще одним известным в России телеведущим.

Известный российский телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева приняли решение продолжить эстафету Олимпийского огня. Правда сделали это ребята не на улицах российских городов, так другие российские звезды, а на беговой дорожке в одном из тренажерных залах российской столицы. Да и сам факел с Олимпийским огнем