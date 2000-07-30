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Раздел: Культура  
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Супругу Андрея Малахова заподозрили в беременности

Супругу Андрея Малахова заподозрили в беременности Андрей Малахов и Наталья Шкулева улетели на Лазурный берег.

Пока многие звезды улетели в Баку на фестиваль "Жара", 46-летний Андрей Малахов и его 38-летняя супруга решили устроить себе романтический уик-энд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Пара улетела на Лазурный берег, откуда делится с поклонниками совместными летними снимками.

Так, на одной из фотографий телеведущий позирует вместе с женой во время отдыха на пляже. Женщина нежно прижалась к Андрею.

А вот в своем Instagram Наталья опубликовала не такой романтический снимок: на фото супруги просто идут рядом. Однако, увидев кадр, поклонники засыпали жену Малахова вопросами о второй беременности.

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На фотографии подписчики рассмотрели округлившийся живот женщины.

Супругу Андрея Малахова заподозрили в беременности
Супругу Андрея Малахова заподозрили в беременности
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 Теги: Андрей Малахов, жена

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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