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Раздел: Культура  
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50-летняя Селин Дион поразила оригинальным образом

50-летняя Селин Дион поразила оригинальным образом
Это становится хорошей традицией – ближе к лету выходы Селин Дион в оригинальных и подчеркнуто модных образах становятся все чаще.

И пусть в этом году певица не слишком активно посещала модные показы, где в 2017-м она была настоящей звездой, сияющей ярче всех, например на кутюрном шоу Giambattista Valli, передает Хроника.инфо со ссылкой на Vogue.

Любовь к моде Дион каждый раз доказывает сценическими костюмами.

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Для своего концерта в Сиднее певица выбрала костюм из парчи золотого цвета Schiaparelli.
50-летняя Селин Дион поразила оригинальным образом
50-летняя Селин Дион поразила оригинальным образом
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 Теги: Селин Дион, наряд, концерт

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Сегодня, 12:50 » Автор: Алена Шимко
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