Канье Уэст рассказал о суицидальных мыслях

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Канье Уэст назвал психическое расстройство своей суперсилой Ранее рэпер сообщил о том, что он болен биполярным расстройством.

Ким Кардашьян поделилась архивным фото с мужем На снимке Ким Кардашьян и Канье Уэст выглядят молодыми и счастливыми.