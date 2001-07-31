Раздел: Культура
Канье Уэст рассказал о суицидальных мыслях
Откровенные признания мужа Ким Кардашяьн шокировали его поклонников.
Муж Ким Кардашьян часто делится с поклонниками в соцсети своими депрессивными мыслями, которые всегда вызывают бурную реакцию у подписчиков. Так, к примеру, на днях Канье Уэст решил рассказать о впечатлениях, которые на него произвел фильм о дизайнере Александре Маккуине (модельер совершил самоубийство в 2010 году), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Я знаю, каково это, когда ты хочешь взять свою жизнь обратно в руки, даже если это может означать забрать свою собственную жизнь. У меня были такие мысли, и я расскажу вам о тех вещах, которые я сделал, чтобы остаться в этом мире", - начал Канье.
"Как не убить самого себя: часть первая. Избегайте тех людей рядом с вами, которые заставляют вас хотеть убить себя", - добавил Уэст.
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Примечательно, что в прошлый раз суицидальные мысли посещали звезду в 2016 году: тогда модные эксперты раскритиковали его новую коллекцию.
Муж Ким Кардашьян часто делится с поклонниками в соцсети своими депрессивными мыслями, которые всегда вызывают бурную реакцию у подписчиков. Так, к примеру, на днях Канье Уэст решил рассказать о впечатлениях, которые на него произвел фильм о дизайнере Александре Маккуине (модельер совершил самоубийство в 2010 году), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Я знаю, каково это, когда ты хочешь взять свою жизнь обратно в руки, даже если это может означать забрать свою собственную жизнь. У меня были такие мысли, и я расскажу вам о тех вещах, которые я сделал, чтобы остаться в этом мире", - начал Канье.
"Как не убить самого себя: часть первая. Избегайте тех людей рядом с вами, которые заставляют вас хотеть убить себя", - добавил Уэст.
Читайте также: Андрей Данилко рассказал, с кем он любит отдыхать
Примечательно, что в прошлый раз суицидальные мысли посещали звезду в 2016 году: тогда модные эксперты раскритиковали его новую коллекцию.
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