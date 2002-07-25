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Раздел: Культура  
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Мадонна порадовала фанатов стильной фотосессией

Мадонна порадовала фанатов стильной фотосессиейПевица показывает свою богемную сторону.

В преддверии своего 60-летия легендарная певица Мадонна снялась для итальянского Vogue в яркой фотосессии. Кроме этого, артистка украсила обложку модного издания.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

Съемки проходили на улицах ночного Лиссабона, столицы Португалии, в баре Tejo и доме певицы — поместье Herdade do Perú XVIII века, расположенном в национальном парке Аррабида примерно в 19 милях от Лиссабона.

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Отметим, что на обложке Мадонна позирует в шляпе от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.

Известно также, что сейчас Мадонна проживает с детьми в Португалии.
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 Теги: Мадонна, фото

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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