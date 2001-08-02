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Раздел: Культура  
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Неоднозначный комментарий Потапа возмутил его поклонников

Неоднозначный комментарий Потапа возмутил его поклонников Певец опубликовал фотографию с необычной подписью в социальной сети.

Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, вызвал неоднозначную реакцию своих поклонников новым постом в соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

На личной странице в Instagram Потап опубликовал селфи в футболке с изображением мороженого, в шутку предложив пользователям его спробівати.

"Лизнете?" - коротко прокомментировал он фотографию, которая за несколько часов собрала более 9 тысяч лайков.

Однако в комментариях под постом знаменитости появились не только шуточные ответы, но и критика. Многие из пользователей сети воспринял предложение музыканта за оскорбление и пошлость.

"Старый дурак",
"Фу, ну зачем такое писать?"
"А что можно подумать о человеке, который так веселится?"- возмутились фоловери под постом.

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И хотя другие участники призвали критиков не воспринимать шутку Потапа настолько буквально, возмутительных комментариев от этого не убавилось.

Неоднозначный комментарий Потапа возмутил его поклонников
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 Теги: Потап, инстаграм

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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