Раздел: Культура
Неоднозначный комментарий Потапа возмутил его поклонников
Певец опубликовал фотографию с необычной подписью в социальной сети.
Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, вызвал неоднозначную реакцию своих поклонников новым постом в соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
На личной странице в Instagram Потап опубликовал селфи в футболке с изображением мороженого, в шутку предложив пользователям его спробівати.
"Лизнете?" - коротко прокомментировал он фотографию, которая за несколько часов собрала более 9 тысяч лайков.
Однако в комментариях под постом знаменитости появились не только шуточные ответы, но и критика. Многие из пользователей сети воспринял предложение музыканта за оскорбление и пошлость.
"Старый дурак",
"Фу, ну зачем такое писать?"
"А что можно подумать о человеке, который так веселится?"- возмутились фоловери под постом.
Читайте также: Канье Уэст впал в депрессию из-за смертельной болезни отца
И хотя другие участники призвали критиков не воспринимать шутку Потапа настолько буквально, возмутительных комментариев от этого не убавилось.
Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, вызвал неоднозначную реакцию своих поклонников новым постом в соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
На личной странице в Instagram Потап опубликовал селфи в футболке с изображением мороженого, в шутку предложив пользователям его спробівати.
"Лизнете?" - коротко прокомментировал он фотографию, которая за несколько часов собрала более 9 тысяч лайков.
Однако в комментариях под постом знаменитости появились не только шуточные ответы, но и критика. Многие из пользователей сети воспринял предложение музыканта за оскорбление и пошлость.
"Старый дурак",
"Фу, ну зачем такое писать?"
"А что можно подумать о человеке, который так веселится?"- возмутились фоловери под постом.
Читайте также: Канье Уэст впал в депрессию из-за смертельной болезни отца
И хотя другие участники призвали критиков не воспринимать шутку Потапа настолько буквально, возмутительных комментариев от этого не убавилось.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
551
0
Также советуем посмотреть
- "Комиссар Рекс доволен": в Австрии полицейских собак обули в "кеды"
- Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
- "Вася, лей бетон": пользователи Сети высмеяли новое фото Кличко
- Олег Ляшко выбрал в помощники экс-регионалов
- Хохот до упаду: свежая подборка "убойных" анекдотов
- Оккупированный Крым посетили бизнесмены из Европы
- Веселые фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
Оставьте свой комментарий