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Раздел: Культура  
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Дэвид Бекхэм показал, как он стрижет дочь

Дэвид Бекхэм показал, как он стрижет дочь Футболист попробовал себя в роли парикмахера.

Недавно стало известно, что 7-летняя дочь Дэвида Бекхэма Харпер подстриглась, несмотря на заверения отца, что этого никогда не случится. Однако оказалось, что экс-футболист был не просто в курсе этой авантюры: он сам выступил в роли парикмахера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

7-летнюю Харпер, которой родители не стригли волосы с рождения, фанаты Дэвида и Виктории Бекхэм давно окрестили маленькой Рапунцель. Противником перемен всегда был экс-футболист. В одном из интервью Дэвид, выступавший против стрижки дочери, даже заявил, что никогда не позволит обрезать локоны своей маленькой принцессы.

Однако недавно Харпер все же подстриглась. Пользователи Сети гадали: в курсе ли отец малышки? Оказалось, что Дэвид Бекхэм не просто в курсе: он принял непосредственное участие в создании новой прически дочери.

В своем микроблоге экс-футболист поделился снимком, на котором сам стрижет Харпер, подписав его так: «Кто-то счастлив, а кто-то — не очень. Я не мог поверить, что она станет еще прекраснее, но…».

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Всего за 20 часов трогательное фото набрало больше двух миллионов лайков, а фанаты засыпали Дэвида комплиментами. Пользователи Сети отметили, что он поступил правильно, прислушавшись к желанию дочери. «Папа может», «Харпер выглядит потрясающее», «Обожаю, когда отцы так трепетно относятся к своим дочкам», — писали в Сети.

Дэвид Бекхэм показал, как он стрижет дочь
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 Теги: Дэвид Бекхэм, стрижка

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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