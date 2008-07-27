Кейт Хадсон рассказала, как поддерживает форму во время беременности



39-летняя Кейт Хадсон должна родить уже в ближайшие несколько недель, но несмотря на это актриса не изменяет спортивным привычкам.



На протяжении всей беременности она прилежно посещает занятия по йоге и пилатесу, передает



Фанаты звезды уверены, что после родов она так же феноменально быстро придет в форму, как Хайди Клум, которая, как известно, гордо вышагивала по подиуму в нижнем белье Victoria's Secret спустя пять недель после рождения дочки, или Наталья Водянова, которой понадобилось всего три недели, чтобы вернуть стройность.



Я обожаю пилатес. Мне нравится, как он укрепляет тело, при этом есть много позиций, в которых хорошо тренируется растяжка, после занятий я чувствую себя наполненной внутренне. Иногда я занимаюсь танцами, это точно веселее, чем тягать железо. Хотя время от времени я делаю упражнения с гантелями.



Обычно Кейт занимается спортом по утрам, проводив детей в школу. Например, делает мини-сет, предлагаемый фитнес-приложением Hot5 Fitness. Актриса также любит тренировки на свежем воздухе, а иногда просто закрывается в комнате, включает музыку на полную громкость и танцует.

Даже будучи беременной, Хадсон не бросает тренировки. Эксперты считают, что пилатес помогает укрепить и растянуть мышцы живота, расслабиться, сосредоточиться на дыхании, а также положительно влияет на позвоночник. Более того, упражнения из пилатеса легко модифицировать (чтобы приспособиться к растущему животу). Кейт предпочитает выполнять простой комплекс для тазобедренных суставов. Эти упражнения помогут развить гибкость и подготовят тело к родам.



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Если вам будет с кем соревноваться в результатах, то будет и стимул, чтобы двигаться вперед. Когда я была подростком, мне очень нравилось играть в футбол. Собственно, это был тот вид спорта, которым я могла заниматься в колледже, но я просто не успевала, потому что тратила время на актерское мастерство, пение, танцы. Позже у меня стал пропадать к ним интерес — в футболе куда больше соперничества. Правда, спустя какое-то время я осознала, что совершаю ошибку — я вряд ли стала бы профессиональным спортсменом, — и вернулась к актерству. Теперь каждый раз, когда я чем-то занимаюсь, ищу себе кого-то в пару, чтобы всегда стремиться к еще лучшему результату. Сейчас этим человеком часто становится мой сын Райдер, которому уже 14.

В спорте очень важно соблюдать режим. Я стараюсь тренироваться, даже когда путешествую. Вдали от дома заставить себя уделить время спорту очень помогают приложения, а иногда достаточно просто поставить таймер и постоять несколько минут в планке. Нет сил дойти до спортзала — поплавайте хотя бы в бассейне. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На протяжении всей беременности она прилежно посещает занятия по йоге и пилатесу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец Фанаты звезды уверены, что после родов она так же феноменально быстро придет в форму, как Хайди Клум, которая, как известно, гордо вышагивала по подиуму в нижнем белье Victoria's Secret спустя пять недель после рождения дочки, или Наталья Водянова, которой понадобилось всего три недели, чтобы вернуть стройность.Я обожаю пилатес. Мне нравится, как он укрепляет тело, при этом есть много позиций, в которых хорошо тренируется растяжка, после занятий я чувствую себя наполненной внутренне. Иногда я занимаюсь танцами, это точно веселее, чем тягать железо. Хотя время от времени я делаю упражнения с гантелями.Обычно Кейт занимается спортом по утрам, проводив детей в школу. Например, делает мини-сет, предлагаемый фитнес-приложением Hot5 Fitness. Актриса также любит тренировки на свежем воздухе, а иногда просто закрывается в комнате, включает музыку на полную громкость и танцует.Даже будучи беременной, Хадсон не бросает тренировки. Эксперты считают, что пилатес помогает укрепить и растянуть мышцы живота, расслабиться, сосредоточиться на дыхании, а также положительно влияет на позвоночник. Более того, упражнения из пилатеса легко модифицировать (чтобы приспособиться к растущему животу). Кейт предпочитает выполнять простой комплекс для тазобедренных суставов. Эти упражнения помогут развить гибкость и подготовят тело к родам.Если вам будет с кем соревноваться в результатах, то будет и стимул, чтобы двигаться вперед. Когда я была подростком, мне очень нравилось играть в футбол. Собственно, это был тот вид спорта, которым я могла заниматься в колледже, но я просто не успевала, потому что тратила время на актерское мастерство, пение, танцы. Позже у меня стал пропадать к ним интерес — в футболе куда больше соперничества. Правда, спустя какое-то время я осознала, что совершаю ошибку — я вряд ли стала бы профессиональным спортсменом, — и вернулась к актерству. Теперь каждый раз, когда я чем-то занимаюсь, ищу себе кого-то в пару, чтобы всегда стремиться к еще лучшему результату. Сейчас этим человеком часто становится мой сын Райдер, которому уже 14.В спорте очень важно соблюдать режим. Я стараюсь тренироваться, даже когда путешествую. Вдали от дома заставить себя уделить время спорту очень помогают приложения, а иногда достаточно просто поставить таймер и постоять несколько минут в планке. Нет сил дойти до спортзала — поплавайте хотя бы в бассейне.



