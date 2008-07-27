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Кейт Хадсон рассказала, как поддерживает форму во время беременности
39-летняя Кейт Хадсон должна родить уже в ближайшие несколько недель, но несмотря на это актриса не изменяет спортивным привычкам.
На протяжении всей беременности она прилежно посещает занятия по йоге и пилатесу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Фанаты звезды уверены, что после родов она так же феноменально быстро придет в форму, как Хайди Клум, которая, как известно, гордо вышагивала по подиуму в нижнем белье Victoria's Secret спустя пять недель после рождения дочки, или Наталья Водянова, которой понадобилось всего три недели, чтобы вернуть стройность.
Я обожаю пилатес. Мне нравится, как он укрепляет тело, при этом есть много позиций, в которых хорошо тренируется растяжка, после занятий я чувствую себя наполненной внутренне. Иногда я занимаюсь танцами, это точно веселее, чем тягать железо. Хотя время от времени я делаю упражнения с гантелями.
Обычно Кейт занимается спортом по утрам, проводив детей в школу. Например, делает мини-сет, предлагаемый фитнес-приложением Hot5 Fitness. Актриса также любит тренировки на свежем воздухе, а иногда просто закрывается в комнате, включает музыку на полную громкость и танцует.
Даже будучи беременной, Хадсон не бросает тренировки. Эксперты считают, что пилатес помогает укрепить и растянуть мышцы живота, расслабиться, сосредоточиться на дыхании, а также положительно влияет на позвоночник. Более того, упражнения из пилатеса легко модифицировать (чтобы приспособиться к растущему животу). Кейт предпочитает выполнять простой комплекс для тазобедренных суставов. Эти упражнения помогут развить гибкость и подготовят тело к родам.
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Если вам будет с кем соревноваться в результатах, то будет и стимул, чтобы двигаться вперед. Когда я была подростком, мне очень нравилось играть в футбол. Собственно, это был тот вид спорта, которым я могла заниматься в колледже, но я просто не успевала, потому что тратила время на актерское мастерство, пение, танцы. Позже у меня стал пропадать к ним интерес — в футболе куда больше соперничества. Правда, спустя какое-то время я осознала, что совершаю ошибку — я вряд ли стала бы профессиональным спортсменом, — и вернулась к актерству. Теперь каждый раз, когда я чем-то занимаюсь, ищу себе кого-то в пару, чтобы всегда стремиться к еще лучшему результату. Сейчас этим человеком часто становится мой сын Райдер, которому уже 14.
В спорте очень важно соблюдать режим. Я стараюсь тренироваться, даже когда путешествую. Вдали от дома заставить себя уделить время спорту очень помогают приложения, а иногда достаточно просто поставить таймер и постоять несколько минут в планке. Нет сил дойти до спортзала — поплавайте хотя бы в бассейне.
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