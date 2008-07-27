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Раздел: Культура  
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Депп пожаловался на насилие от бывшей

Депп пожаловался на насилие от бывшейМолодая жена начала распускать руки.

55-летний Джонни Депп развелся с 32-летней Эмбер Херд полтора года назад, однако скандалы вокруг звезд не утихают до сих пор. Актер решил подать в суд на бывшую жену за то, что та нанесла ему побои.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на woman hit.

Также Депп обвинил Херд в том, что она оболгала его в суде и опозорила перед прессой. Актер рассказал, что молодая жена начала распускать руки, разозлившись из-за опоздания актера.

«Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать ее руку. Все было тщетно. Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной…» — говорится в поданных в суд документах.

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Напомним, что изначально причиной развода звездных супругов называлось рукоприкладство Деппа. Эмбер Херд предъявила следы побоев и свидетелей агрессивного поведения актера. Джонни Депп предпочел не доводить дело до суда и заплатил экс-супруге 7 миллионов долларов.
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 Теги: Депп, насилие

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Сегодня, 18:22 » Автор: Едгар Букмирза
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