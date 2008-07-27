Раздел: Культура
Депп пожаловался на насилие от бывшей
Молодая жена начала распускать руки.
55-летний Джонни Депп развелся с 32-летней Эмбер Херд полтора года назад, однако скандалы вокруг звезд не утихают до сих пор. Актер решил подать в суд на бывшую жену за то, что та нанесла ему побои.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на woman hit.
Также Депп обвинил Херд в том, что она оболгала его в суде и опозорила перед прессой. Актер рассказал, что молодая жена начала распускать руки, разозлившись из-за опоздания актера.
«Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать ее руку. Все было тщетно. Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной…» — говорится в поданных в суд документах.
Читайте также: Джонни Депп и Эмбер Херд теперь полностью свободны друг от друга
Напомним, что изначально причиной развода звездных супругов называлось рукоприкладство Деппа. Эмбер Херд предъявила следы побоев и свидетелей агрессивного поведения актера. Джонни Депп предпочел не доводить дело до суда и заплатил экс-супруге 7 миллионов долларов.
55-летний Джонни Депп развелся с 32-летней Эмбер Херд полтора года назад, однако скандалы вокруг звезд не утихают до сих пор. Актер решил подать в суд на бывшую жену за то, что та нанесла ему побои.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на woman hit.
Также Депп обвинил Херд в том, что она оболгала его в суде и опозорила перед прессой. Актер рассказал, что молодая жена начала распускать руки, разозлившись из-за опоздания актера.
«Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать ее руку. Все было тщетно. Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной…» — говорится в поданных в суд документах.
Читайте также: Джонни Депп и Эмбер Херд теперь полностью свободны друг от друга
Напомним, что изначально причиной развода звездных супругов называлось рукоприкладство Деппа. Эмбер Херд предъявила следы побоев и свидетелей агрессивного поведения актера. Джонни Депп предпочел не доводить дело до суда и заплатил экс-супруге 7 миллионов долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
346
0
Также советуем посмотреть
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
- На Донбассе ранены трое военных
- Утренний позитив: свежая порция веселых анекдотов
Оставьте свой комментарий