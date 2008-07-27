Депп пожаловался на насилие от бывшей

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Джонни Депп теперь не имеет права приближаться к своей бывшей супруге.

В недавнем интервью Джонни Депп едва ли не впервые рассказал о трогательном моменте, когда зарождалась его любовь к супруге Эмбер Херд.