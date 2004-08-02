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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала роскошную фигуру в купальнике

Ким Кардашьян показала роскошную фигуру в купальникеСветская львица Ким Кардашьян вновь поделилась пикантным снимком в своём микроблоге.

Популярная звезда шоу-бизнеса похвасталась своими сексуальными формами в чёрном бикини, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Находясь в собственном особняке, Ким загорает на лежаке возле бассейна, выставляя напоказ свои отменные бёдра. Не смотря на 37-летний возраст, светская львица имеет идеальную фигуру молодой девушки, и у неё напрочь отсутствуют возрастные дефекты кожи.

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Ким продолжает оставаться секс-символом миллионов мужчин и примером для своих подписчиков.

Ким Кардашьян показала роскошную фигуру в купальнике
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 Теги: Ким Кардашьян, фигура

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Сегодня, 08:51 » Автор: Татьяна Ларина
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